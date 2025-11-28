Agnieszka Maciąg nie żyje. O jej śmierci poinformował mąż

Informacja o śmierci Agnieszki Maciąg obiegła media w czwartek wieczorem, 27 listopada. O tym, że modelka i pisarka nie żyje, poinformował jej mąż, Robert Wolański.

Reklama

"Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło, które zmieniło moje życie. Dało mi miłość. Siłę. Wiarę i zaufanie. Światło, które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło, które dało cud narodzin. Teraz światłością jesteś ty. Bądź wolna, bo zawsze kochałaś wolność. Będę zawsze widzieć twoje oczy pełne miłości. Twoja radość i pełnia życia będą żyć we mnie zawsze" - napisał Robert Wolański na Instagramie.

Agnieszka Maciąg odeszła. Tak pożegnał ją syn

Pożegnalny post poświęcony Agnieszce Maciąg, zamieścił także jej syn Michał. To owoc związku modelki z pierwszym mężem - Pawłem Maciągiem. Post pojawił się na grupie, na której regularnie publikowała jego zmarła mama.

Kochana Grupo, niestety dzisiaj moja ukochana mama Agnieszka Maciąg, odeszła po długiej walce z chorobą. Proszę, żebyście się nie załamywały, Mama tego nie chciała. Zamiast tego poczujmy wdzięczność za wspólnie spędzony z nią czas. Boli tak bardzo, bo tak bardzo ją kochaliśmy - napisał syn Agnieszki Maciąg w cytowanym przez "Super Express" poście.

Mimo że chorowała Mama od dawna, to nie wierzyłem, że w tym Wszechświecie jest możliwość, żeby taka osoba mogła przedwcześnie odejść- dodał Michał.

Reklama

Nie tylko modelka. Czym zajmowała się Agnieszka Maciąg?

Agnieszka Maciąg miała na koncie sukcesy w kraju i za granicą. Uchodziła za jedną z ikon modelingu lat 90. Gdy w 2012 roku urodziła córkę zaczęła zajmować się rozwojem osobistym i duchowym. Wycofała się z show-biznesu. Pisała książki, prowadziła warsztaty i webinary poświęcone rozwojowi duchowemu. Kilka miesięcy temu poinformowała, że ma nawrót choroby. Odeszła w wieku 56 lat.