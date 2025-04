Kuba Wojewódzki w najnowszym odcinku swojego show gościł Wojciecha Modesta Amaro. Szef kuchni, który był prowadzącym program "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia" otwarcie mówi o swojej wierze.

Kuba Wojewódzki jest ateistą

W pewnym momencie Wojewódzki zapytał Wojciecha Modesta Amaro o to, czy Bóg zwraca na niego uwagę. Przypomniał, że jest zadeklarowanym ateistą. Zaczął wyliczać swoje grzechy, mówiąc o... cudzołóstwie i pożądaniu.

Reklama

Jestem ateistą i sam dobrze wiesz, że zbliżam się do bluźnierstwa. Cudzołożę częściej niż raz w tygodniu, pożądam żony bliźniego swego, nawet twoja mi się podoba! Jestem w piekle - powiedział Wojewódzki.

Amaro odpowiedział, że nie należy robić z tego spowiedzi a przy okazji zapytał czy Wojewódzki jest ochrzczony. Wielokrotnie. Jestem Jakub, drugie imię Izraela - stwierdził.

Intymne wyznanie Kuby Wojewódzkiego

Kuba Wojewódzki zdobył się przy okazji na bardzo intymne wyznanie. Dotyczyło ono śmierci swojej mamy. Powiedział, że gdy przeżywał żałobę nie prosił o pomoc Boga.

Powiem ci coś bardzo intymnego, ale będę liczył na twoją szczerą i taką jasną odpowiedź. Kiedy zmarła moja mama, Janek Nowicki mi powiedział (...), że to jest ostatnie pasowanie na mężczyznę. I mam wrażenie, że nasz umysł nie jest skonstruowany do tego, żeby móc to zracjonalizować. Ale dałem sobie radę, wydaje mi się, bez Boga- wyznał.