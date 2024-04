Anna Mucha jakiś czas temu kupiła apartament w centrum Warszawy, gdzie mieszka ze swoim obecnym partnerem Jakubem Wonsem i dwójką dzieci z poprzedniego związku, Stefanią i Teodorem. Aktorka serialu "M jak miłość" co jakiś czas pokazuje na Instagramie, jak się urządziła.

Reklama

Anna Mucha wzięła się za wiosenne porządki. O pomoc poprosiła panią, która świetnie zna się na rzeczy. Anna Mucha przyznała, że nie jest mistrzynią sprzątania, jest więc u niej co robić.

Anna Mucha o bałaganieniu

"Chciałabym powiedzieć, że jest mi wstyd, ale nie jest mi wstyd, gdyż mam Karolinę i dzięki niej, wiem o tym, wiem, że już za chwilę, już za momencik to będzie wyglądało dużo lepiej, ale umiem się zabałaganić i zapuścić. No umiem. Są takie miejsca, gdzie rzadko bywasz, więc po prostu zrzucasz te rzeczy tamże. Jak znikają z twoich oczu, to cała reszta jest fantastyczna" - napisała na InstaStorie Anna Mucha.

Reklama

Aktorka ma teraz już uporządkowaną piwnicę i gabinet. Problem pojawił się na etapie segregacji książek. "Ja nie umiem rozstawać się z książkami. Nie umiem się ich pozbywać" - wyznała Mucha.