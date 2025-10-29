Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub w ostatnią sobotę października. Ceremonia zaślubin i przyjęcie weselne odbyły się w Urszulinie pod Lublinem. Goście przybyli tłumnie, nie zabrakło gwiazd polskiego show-biznesu. Razem z nowożeńcami bawili się m.in. Jan i Lenka Klimentowie, Ewa Wachowicz, Anna Lewandowska, Marcin Mroczek, państwo Kurscy oraz Agnieszka i Grzegorz Hyży.
Luksusowe wesele
Katarzyna Cichopek przebierała się aż cztery razy. Było luksusowe menu, czteropiętrowy tort i wiele atrakcji. Zabawa trwała do białego rana. Z kolei w niedzielę 27 października goście mieli zaplanowaną wyprawę po lasach i mokradłach Poleskiego Parku Narodowego.
Na odległy kontynent
Jak ustalił "Super Express", zakochani szykują się na egzotyczną podróż poślubną do Argentyny. Para ma jeszcze ponad tydzień urlopu w Polsacie, gdzie prowadzi weekendowy program "Halo tu Polsat". Przerwę od pracy zaplanowali do 6 listopada. Wybór celu podróży nie jest przypadkowy. "Wybrali Argentynę, gdzie obecnie uczy się syn aktorki. Chcą go odwiedzić i przy okazji odpocząć i pozwiedzać" - zdradza osoba z bliskiego otoczenia pary. Buenos Aires, tętniące życiem miasto tanga, i malownicza Patagonia już czekają, by zostać odkryte przez nowożeńców.
