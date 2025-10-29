Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub w ostatnią sobotę października. Ceremonia zaślubin i przyjęcie weselne odbyły się w Urszulinie pod Lublinem. Goście przybyli tłumnie, nie zabrakło gwiazd polskiego show-biznesu. Razem z nowożeńcami bawili się m.in. Jan i Lenka Klimentowie, Ewa Wachowicz, Anna Lewandowska, Marcin Mroczek, państwo Kurscy oraz Agnieszka i Grzegorz Hyży.

Luksusowe wesele

Katarzyna Cichopek przebierała się aż cztery razy. Było luksusowe menu, czteropiętrowy tort i wiele atrakcji. Zabawa trwała do białego rana. Z kolei w niedzielę 27 października goście mieli zaplanowaną wyprawę po lasach i mokradłach Poleskiego Parku Narodowego.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Na odległy kontynent

Jak ustalił "Super Express", zakochani szykują się na egzotyczną podróż poślubną do Argentyny. Para ma jeszcze ponad tydzień urlopu w Polsacie, gdzie prowadzi weekendowy program "Halo tu Polsat". Przerwę od pracy zaplanowali do 6 listopada. Wybór celu podróży nie jest przypadkowy. "Wybrali Argentynę, gdzie obecnie uczy się syn aktorki. Chcą go odwiedzić i przy okazji odpocząć i pozwiedzać" - zdradza osoba z bliskiego otoczenia pary. Buenos Aires, tętniące życiem miasto tanga, i malownicza Patagonia już czekają, by zostać odkryte przez nowożeńców.