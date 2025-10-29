Zanim doszło do ostatecznej rywalizacji, uczestnicy zmierzyli się z Uber Pandorą. Kuba i Agata, Milan i Magda oraz Julia i Michał musieli odpowiedzieć na pytania, zadawane przez byłych mieszkańców rajskiego hotelu. Po tym etapie z programem pożegnali się Julia i Michał.

Barbara Bursztynowicz komentuje zachowanie Agnieszki Kaczorowskiej. Co powiedziała?
"Ścieżka lojalności"

Potem przyszedł czas na głosowanie uczestników, którzy decydowali, kto zasługuje na wygraną. Większość głosów trafiła do Agaty i Kuby, a kluczowe okazało się poparcie Stanisława, który przechylił szalę zwycięstwa na ich korzyść. Zanim jednak para stanęła na "ścieżce lojalności", produkcja przygotowała dla nich specjalny materiał wideo, złożony z fragmentów rozmów, momentów zwątpienia i chwil, które wystawiły ich relację na próbę. Kuba i Agata przeszli przez "ścieżkę lojalności" razem.

"Chcę być z Tobą"

"Nie mogę się doczekać, by spędzać z tobą więcej czasu po programie. Chcę być z tobą - powiedział Kuba, przypieczętowując ich zwycięstwo. Każde z nich otrzymało po 50 tys. zł nagrody.

Co na to widzowie?

Widzowie nie kryli emocji po emisji finałowego odcinka. W sieci pojawiła się fala komentarzy pełnych zachwytu i wsparcia dla zwycięskiej pary. "Gratulacje, zasłużyliście"; " "Należało się wam"; "Moi faworyci" - napisali internauci.