Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski ogłosili, że są razem w październiku 2022 r., a trzy lata później wzięli ślub. Uroczystość odbyła się nie w Warszawie, a w hotel w Urszulinie, którzy prowadzą znajomi państwa Kurzajewskich. To piękne miejsce, otoczone jeziorami i lasami. Jak donoszą media, w uroczystości i weselu wzięło udział około 140 gości.

Eleganckie wnętrza i wykwintne menu

Wnętrze sali weselnej, jak wynika ze zdjęć opublikowanych w sieci, zostało starannie udekorowane. Dominowały żywe kwiaty, które nadawały przestrzeni romantyczny i elegancki charakter. A na stołach pojawiły się prawdziwe smakołyki. Jak podaje "Fakt", goście weselni zostali uraczeni takimi pozycjami jak carpaccio z polędwicy wołowej, które podano z płatkami pecorino, rukolą i kroplą oliwy truflowej. Z zup do wyboru był rosół z domowym makaronem albo zupa borowikowa z grzankami. Danie główne stanowił schab, purée ziemniaczane i świeże sałaty z dressingiem ziołowym. Były też inne dania, serwowane w trakcie przyjęcia - roladki z jelenia z sosem śliwkowym i kluskami śląskimi, barszczu czerwonego z sakiewką z kapustą i grzybami, a także bufetów pełnych zimnych i ciepłych przysmaków oraz słodkości.

Nagranie ze ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego - polały się łzy

Katarzyna Cichopek dodała pierwsze nagranie ze ślubu z Maciejem Kurzajewskim. Kochanie, wygadasz obłędnie. Jesteś aniołem - mówi Kurzajewski. Aktorka nie była w stanie ukryć wzruszenia.