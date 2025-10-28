Dorota Wellman od lat związana jest ze stacją TVN. Prezenterka wraz z Marcinem Prokopem prowadzi program "Dzień dobry TVN". To jedna z najpopularniejszych par prowadzących tę śniadaniówkę.

Dorota Wellman pożegnała mamę. Odeszła 16 lat temu

Prywatnie Dorota Wellman jest żoną fotografa Krzysztofa Wellmana. Owocem ich relacji jest syn Jakub. Dorota Wellman rzadko mówi o swoim prywatnym życiu. Teraz otworzyła się na temat odejścia swojej mamy. W rozmowie z Januszem Schwertnerem opowiedziała o bolesnym momencie sprzed 16 lat.

Poruszające wyznanie Doroty Wellman. "Chciałam, żeby umarła"

Dla Doroty Wellman to była jedna z najtrudniejszych chwil w życiu. To właśnie wtedy odeszła jej ukochana mama. Prezenterka była przy niej do ostatniej chwili. W rozmowie wyznała, że "chciała, by umarła".

To jest najbardziej traumatyczne doświadczenie w moim życiu, bo chciałam, żeby umarła. (...) Karałam się za tę myśl, byłam na siebie wściekła. Nie dopuszczałam, aby ta myśl wracała natrętnie - wyznała Dorota Wellman.

Kochałam mamę ponad wszystko i uważałam, że była najważniejszym człowiekiem w moim życiu, poza synem i mężem. Swoim życiem reprezentowała wszystko, czego pragnę. Byłam wściekła, że mi to przyszło do głowy, a jednocześnie czułam, że ona też by tego chciała - przyznała w rozmowie prezenterka.

Na co chorowała mama Doroty Wellman?

Mama Doroty Wellman zmagała się z nowotworem. Prezenterka przyznała, że kobieta odeszła w spokoju. Jest przekonana, że jej mama umarła świadomie. Zrobiła wszystko, by już umrzeć. Nie odebrała sobie życia (…) Przyszły takie etapy, które były wyraźną rezygnacją z życia. Nikomu nie życzę, żeby to przeżywał - wyznała Wellman.

Prezenterka przyznaje, że do dziś nie może pogodzić się z tym, że była bezradna wobec bólu, jaki przeżywała jej mama. Myślę, że ta myśl w bezradności w wielu głowach się pojawia. Ja tę myśl miałam w sobie: "Boże, żeby przestała cierpieć" - powiedziała.