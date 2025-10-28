O tym, kto zostaje w "Tańcu z gwiazdami", a kto odpada, decydują w głosowaniu widzowie. Tym razem z programem pożegnali się Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska. To co powiedziała tancerka po tym, jak usłyszała werdykt widzów, wywołało burzę. Mówiła m.in. o hejcie, który spadł na nią i Rogacewicza. Stwierdziła też, że jej partner tańczy lepiej, niż inne gwiazdy w programie.

To napisała Agnieszka Kaczorowska

Dzień po emisji siódmego odcinka "Tańca z gwiazdami" Agnieszka Kaczorowska zamieściła na Instagramie wpis. "To była dla nas najpiękniejsza przygoda z możliwych… bo była razem. O prawdzie, szczęściu i miłości. Pomimo wszystko. Czas na powrót do domu. Taniec pozostanie… bo teraz oboje go kochamy. Szkoda, że już go nie zobaczycie… a może kiedyś?" - napisała.

Odpowiedź Marcina Rogacewicza

Głos zabrał także Marcin Rogacewicz, który opublikował na InstaStory bardzo oryginalne zdjęcie z Agnieszką Kaczorowską. Widać na nim uśmiechniętą tancerkę, która z bukietem róż w ręce wychyla się przez dach samochodu. "Królowa jest tylko jedna... Jesteś cudem... Dziękuję" - napisał Marcin Rogacewicz.