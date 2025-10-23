Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego to jedno z najbardziej wyczekiwanych zdarzeń tej jesieni. Tworzą jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Teraz prowadzą razem program "Halo tu Polsat". Są też bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Zakochani pobiorą się 25 października br.

Wśród gości będzie Joanna Kurska, która od wielu lat zna Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Współpracowała z nimi, gdy kierowała "Pytaniem na śniadanie". Ze Stanów Zjednoczonych żona byłego prezesa TVP, Jacka Kurskiego przylatuje już w piątek, 24 października.

"Od początku dobrze im życzyłam"

"Lecę na ślub Kasi i Maćka, będę w Polsce już w piątek. Udało mi się zorganizować opiekę dla dzieci tu w Waszyngtonie, więc po raz pierwszy będę lecieć sama. Bardzo się cieszę, że mogę im towarzyszyć w tym wyjątkowym dniu. Od początku dobrze im życzyłam, widać, że są szczęśliwi, a przecież nie mieli łatwo. Już nie mogę się doczekać, aż ich zobaczę i wyściskam powiedziała Joanna Kurska w rozmowie z Plejadą.

Dwie kreacje Joanny Kurskiej

Dodatkowo żona Jacka Kurskiego zdradziła, że ma już przygotowaną suknię na ślub popularnej pary - na wesele wybrała jasnoróżową stylizację. Joanna Kurska prawdopodobnie zostanie także na niedzielne, dalsze świętowanie.