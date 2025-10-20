Stella Banderas, córka aktora Antonio Banderasa i Melanie Griffith, poślubiła swojego wieloletniego partnera Alexa Gruszynskiego. Ceremonia odbyła się 18 października w Hiszpanii. Uroczystość miała charakter kameralny. Na weselu pojawili się bliscy nowożeńców, w tym oczywiście sławni rodzice panny młodej.

Kim jest Alex Gruszczynski?

Alex Gruszynski, mąż Stelli, to syn polskiego operatora filmowego, Alexandra Gruszynskiego. On również pracuje w branży filmowej. Obecnie pełni funkcję CEO firmy Nova, a w przeszłości pracował w prestiżowej wytwórni Anonymous Content. Para poznała się jeszcze w przedszkolu, a przyjaźń z czasem przerodziła się w miłość. Ich związek obfitował w zakręty, ale ostatecznie postanowili iść razem przez życie. Ukochany Stelli Banderas urodził się w Stanach Zjednoczonych, ale zawsze mówi o swoim polskim pochodzeniu. Płynnie także mówi w ojczystym języku ojca i chętnie angażuje się w projekty na terenie Polski.

Toast Antonia Banderasa

Antonio Banderas, ubrany w klasyczny smoking, wzruszył wszystkich, wznosząc toast za młodą parę. "Było bardzo pięknie i wzruszająco. Jesteśmy szczęśliwi, bo oni znają się całe życie. To historia miłości, która trwa 25 lat" - powiedział aktor hiszpańskim mediom. Ślub odbył się w całkowitej dyskrecji - teren posiadłości został zabezpieczony przez ochronę, a pracownicy zobowiązani byli do podpisania klauzuli poufności.