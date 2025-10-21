Agnieszka Kaczorowska jest w trakcie rozwodu z Maciejem Pelą. Kilka lat temu wzięli romantyczny ślub w Toskanii. Para ma dwoje dzieci - córki Emilie i Gabrielę.

Ognisty pocałunek

Kilka miesięcy temu w sieci zaczęły pojawiać się doniesienia o tym, że tancerka jest już w nowym związku, a jej wybrankiem został Marcin Rogacewicz. Długo nie komentowali tych plotek. Aż w końcu potwierdzili. Przypieczętował to ognisty pocałunek na parkiecie "Tańca z gwiazdami", gdzie razem walczą o Kryształową Kulę.

Tak Emilia i Gabrysie mówią do Rogacewicza

Związek Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza nadal budzi wiele emocji. Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z serwisem Świat Gwiazd zdradziła, jak jej córki - Emilia i Gabrysia - mówią na Rogacewicza. "Wiesz co, to jest wujek... Wujek. No dobra, nie wchodźmy w szczegóły" - powiedziała tancerka.

Wspólny dom Kaczorowskiej i Rogacewicza

Para coraz częściej mówi o wspólnej przyszłości. Najprawdopodobniej zakochani mają razem zamieszkać. Agnieszka Kaczorowska jakiś czas temu pokazywała w mediach społecznościowych, że wykańcza nowy dom. W szóstym odcinku jubileuszowej edycji „Tańca z gwiazdami” Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz otworzyli przed widzami drzwi do swojego nowego świata. Zanim wyszli na parkiet, wyemitowano materiał z ich życia prywatnego, w którym pokazali efekty remontu ich wspólnego lokum. Para podzieliła się z widzami emocjami towarzyszącymi im w postępach prac remontowych.