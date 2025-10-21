Agnieszka Kaczorowska jest w trakcie rozwodu z Maciejem Pelą. Kilka lat temu wzięli romantyczny ślub w Toskanii. Para ma dwoje dzieci - córki Emilie i Gabrielę.

Ognisty pocałunek

Kilka miesięcy temu w sieci zaczęły pojawiać się doniesienia o tym, że tancerka jest już w nowym związku, a jej wybrankiem został Marcin Rogacewicz. Długo nie komentowali tych plotek. Aż w końcu potwierdzili. Przypieczętował to ognisty pocałunek na parkiecie "Tańca z gwiazdami", gdzie razem walczą o Kryształową Kulę.

Reklama
Agnieszka Kaczorowska chce pozwać TV Republika. Rafał Patyra porównał ją do 'seryjnego mordercy'
Agnieszka Kaczorowska chce pozwać TV Republika. Rafał Patyra porównał ją do "seryjnego mordercy"

Zobacz również

Tak Emilia i Gabrysie mówią do Rogacewicza

Związek Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza nadal budzi wiele emocji. Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z serwisem Świat Gwiazd zdradziła, jak jej córki - Emilia i Gabrysia - mówią na Rogacewicza. "Wiesz co, to jest wujek... Wujek. No dobra, nie wchodźmy w szczegóły" - powiedziała tancerka.

Aleksander Sikora odpadł z 'Tańca z Gwiazdami'. Nagle wypalił o ślubie
Aleksander Sikora odpadł z "Tańca z Gwiazdami". Nagle wypalił o ślubie

Zobacz również

Wspólny dom Kaczorowskiej i Rogacewicza

Para coraz częściej mówi o wspólnej przyszłości. Najprawdopodobniej zakochani mają razem zamieszkać. Agnieszka Kaczorowska jakiś czas temu pokazywała w mediach społecznościowych, że wykańcza nowy dom. W szóstym odcinku jubileuszowej edycji „Tańca z gwiazdami” Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz otworzyli przed widzami drzwi do swojego nowego świata. Zanim wyszli na parkiet, wyemitowano materiał z ich życia prywatnego, w którym pokazali efekty remontu ich wspólnego lokum. Para podzieliła się z widzami emocjami towarzyszącymi im w postępach prac remontowych.