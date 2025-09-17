Marcin Bosak to aktor znany i lubiany. Widzowie oglądający TVP kojarzą go z pewnością z serialu "M jak miłość", w którym wciela się w postać Kamila Gryca.

Marcin Bosak uderza w TVP. Jaki wpis zamieścił w sieci?

Aktor pochodzi z Łodzi. W 2003 roku ukończył Akademię Teatralną w Warszawie. Na początku 2025 roku wrócił na deski Teatru Dramatycznego w stolicy. W swoich mediach społecznościowych na InstaStory Marcin Bosak zamieścił wpis, którym uderzył w TVP.

Zwrócił się w nim bezpośrednio do swoich kolegów po fachu. Zapytał o tantiemy, które w jego przypadku nie są wypłacane.

Marcin Bosak pyta o pieniądze. Co na to TVP?

Cześć koleżanki i koledzy "po fachu". Jak się macie z tym, że TVP nie zapłaciła w tym roku tantiem? Nawet odrobineczki. Ja słabo się z tym mam bardzo - napisał Marcin Bosak. TVP na razie nie odpowiedziała i nie odniosła się do wpisu aktora.

Czym są tantiemy?

Tantiemy to wynagrodzenie, jakie otrzymują m.in. pisarze, muzycy, reżyserzy, aktorzy oraz osoby uprawnione - spadkobiercy, producenci za dalsze wykorzystywanie ich utworów w kinie, radiu, telewizji czy internecie.