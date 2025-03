2 marca ruszyła 16. edycja "Tańca z gwiazdami" w Polsacie. Wśród gwiazd nowej odsłony kultowego show są Blanka, Maciej Kurzajewski, Magdalena Narożna, Grażyna Szapołowska czy Tomasz Wolny.

Tomasz Wolny do niedawna był jedną z gwiazd TVP. W show Polsatu tańczy z Darią Sytą. Pierwszy taniec, walca, wykonali do piosenki "Easy On Me" Adele. Po zakończonym występie kamery pokazały rozradowaną reakcję na taniec jego żony, Agaty Tomaszewskiej, która jest dziennikarką w TVN24.

Co zdradził Tomasz Wolny?

Tomasz Wolny przed tańcem zapewniał, że jego największym rywalem w show jest on sam, bo bardzo zależy mu, by sprawdzić się na parkiecie. Kiedy para miała usłyszeć oceny po zakończeniu układu, niespodziewanie prezenter stwierdził, że decyzję o udziale w show podjął za namowami... żony.

Czego się nie robi dla żony... Żona mówi: musisz iść, nauczysz się, będziesz ze mną chodzić na tańce, będziemy tańczyć! - stwierdził Wolny, wywołując salwy śmiechu i lekkie zakłopotanie na twarzy swojej małżonki.

Ile punktów dostał Tomasz Wolny?

Ostatecznie jurorzy przyznali Tomaszowi Wolnemu i jego tanecznej partnerce 29 na 40 punktów. Tańczyłeśswobodnie, z gracją. Ja ci uwierzyłam. Chciałabym tylko więcej walca angielskiego w walcu - zwróciła uwagę Iwona Pavlović.