Nie milkną echa afery z kochankami z firmy Astronomer, którzy obejmowali się na koncercie Coldplay. Ich zdjęcie obiegło świat. Byli to Andy Byron, były już dyrektor generalny przedsiębiorstwa, oraz Kristin Cabot, dyrektorka HR. Firma zaangażowała nową rzeczniczkę prasową. Co ciekawe, to była żona lidera Coldplay.