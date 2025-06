Donald i Melania Trump pojawili się w środę na premierze "Nędzników" w Kennedy Center w Waszyngtonie. Prezydent objął niedawno stanowisko przewodniczącego Kennedy Center i wprowadził zmiany w zarządzie tego prestiżowego ośrodka. Waszyngtońskie Kennedy Center zajmuje poczesne miejsce na mapie amerykańskiej kultury.

Para prezydencka na premierze

Z okazji premiery kultowego musicalu „Nędznicy” do Kennedy Center przyszła waszyngtońska śmietanka. Nie mogło zabraknąć prezydenckiej pary, czyli Donalda i Melanii Trumpów. Ubrani z klasą, przyciągali spojrzenia fotoreporterów. Prezydent postawił na klasyczną elegancję, wybierając czarny smoking i białą koszulę. Z kolei Melania zaprezentowała się w czarnej sukni, która idealnie podkreślała jej smukłą sylwetkę.

Donald Trump wybuczany

Gdy Donald Trump z Melanią szli czerwonym dywanem, towarzyszyły im - jak podają media - gwizdy i buczenie. To samo wydarzyło się na widowni. Prezydencką parę powitały np. okrzyki "Viva Los Angeles" zebranych tam drag queen - to reakcja na to, że Donald Trump stwierdził, że w Los Angeles drag queen nie powinny w ogóle występować.

Bojkot aktorów

Jak podaje AP, część aktorów stwierdziła, że nie będzie występować, gdy wśród publiczności zasiądzie Donald Trump, na co prezydent miał odpowiedzieć, że wszystko mu jedno, kto występuje. 10 osób z obsady "Nędzników" wzięło w środowy wieczór wolne.