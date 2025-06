Dawid Kwiatkowski ma ostatnio dużo pracy. Wydał nowe piosenki i nagrał duety z Kayah ("Proszę tańcz") oraz Marylą Rodowicz ("Wielka woda"). Można go było oglądać w roli jurora w programie "Must be the Music".

Dawid Kwiatkowski uklęknął na scenie. Komu podziękował?

Teraz piosenkarz intensywnie koncertuje. Ostatnio można go było zobaczyć na Dniach Stargardu. W pewnym momencie zwrócił się do publiczności. Zachowanie Dawida Kwiatkowskiego mogło nieco zdziwić obecnych na jego występie. Piosenkarz, który występował z Marylą Rodowicz, uklęknął na scenie.

Czy jest tu gdzieś pani krawcowa, która uratowała mi spodnie i dzięki niej nie śpiewam tutaj w majtkach. Jest tam? To pani? Jezus Maria - powiedział i zaczął bić brawo. Postanowił opowiedzieć zgromadzonej na koncercie publiczności związaną z tym historię.

Dawid Kwiatkowski to jej zadedykował piosenkę. Tak go uratowała

Opowiem wam na szybko historię, zanim zaczniemy grać dalej. W busie zorientowałem się, przeglądając stylizacje na ten tydzień, że no jest grubo i trzeba coś zrobić. Mówię: "Słuchajcie, musicie znaleźć jakiegoś krawca otwartego i tam jechać" - powiedział.

Moja ekipa pojechała i przywiozła spodnie do pani, a pani mówi: "Nie, ja już nie mam czasu, ja muszę wychodzić, bo dzisiaj na koncert idę". I moja ekipa mówi: "No właśnie, ale jak pani nie zrobi tych spodni, to ten koncert się nie odbędzie, więc bardzo, bardzo pani dziękujemy" - opowiadał Dawid Kwiatkowski. W ramach podziękowania zadedykował kobiecie kolejną piosenkę.