W ostatnim, finałowym odcinku serialu "Przyjaciółki" nie zabraknie zaskakujących zwrotów akcji i wyznań. Sławek (Kacper Kuszewski) wrócił do Warszawy. Okazuje się, że nie było go, bo odbudowywał pensjonat na Zanzibarze jako niespodziankę dla Doroty (Agnieszka Sienkiewicz) i Mirandy (Aleksandra Likowska). Tymczasem Inga (Małgorzata Socha) i Borys (Piotr Stramowski) postanawiają znowu być razem. Inga stawia jednak pewien warunek. Jak zareaguje na to Borys?