Wiosenna, czyli 16. edycja programu "Taniec z Gwiazdami" zbliża się do końca. Podobnie, jak w poprzednich odsłonach tego show, tak i teraz nie brakowało emocji. W półfinale z tanecznym parkietem pożegnali się Tomasz Wolny i Daria Syta.

Finał "Taniec z Gwiazdami". Te trzy pary zawalczą o Kryształową Kulę

W niedzielę wieczorem na parkiecie tanecznego show Polsatu zmierzą się trzy pary. Będą to:

Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke

Adrianna Borek i Albert Kosiński.

Finał "Tańca z Gwiazdami". Notowania bukmacherów

Która z tych par sięgnie po wygraną, czyli Kryształową Kulę? Tego na razie nie wie nikt. Nawet bukmacherzy. Okazuje się, że wedle ich notowań największe szanse na zwycięstwo miała Blanka Stajkow oraz Magda Mołek. Typowali również Marię Jeleniewską. Z tej trójki na parkiecie programu "Taniec z Gwiazdami" została jedynie ta ostatnia. Filip Gurłacz czy Adrianna Borek w ogóle nie byli brani pod uwagę.

Jak obecnie oceniane są ich szanse? Bukmacherzy są podzieleni. Według niektórych wygra Jeleniewska. Kurs na nią wynosi 1.90. Na kolejnych miejscach plasują się Gurłacz (2.20) i Borek (6.00).

Kto wygra finał show "Taniec z Gwiazdami"? Bukmacherzy podzieleni

Wedle innego typowania to Filip jest faworytem z kursem 2.00. Maria Jeleniwska ma z kolei notowania 2.25. Ada jest trzecia i jej kurs wynosi 6.50. Trzeci bukmacherzy przewidują z kolei taki sam kurs na Marię i Filipa. To wynik 2.15. Adrianna w tym zestawieniu zajmuje trzecie miejsce. Jej wynik to 4.50.

Które notowania bukmacherów się sprawdzą? Tego dowiemy się już dziś wieczorem podczas finału programu "Taniec z Gwiazdami".