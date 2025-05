Program "Must be the music" powrócił na antenę Polsatu po długiej przerwie. W jury show znaleźli się Dawid Kwiatkowski, Miuosh, Natalia Szroeder oraz Sebastian Karpiel-Bułecka.

Must be the music. Kto wystąpił w półfinale?

Po odcinkach, w których jurorzy wybrali 16 półfinalistów, przyszedł czas na półfinałowe występy, głosowanie widzów i wejście do ścisłego finału.

Dziką kartę od widzów i internautów otrzymała Zosia Karbowiak i zespół Miód. Na scenie programu "Must be the music" w pierwszym półfinale zaprezentowali się:

Dirty Horns

Kuba i Kuba

Dawid Dubajka

Helena Ciuraba

Kajetan Wolas

Aterra

Hengelo

Must be the music. Kto przeszedł do finału?

W piątek (2 maja) odbył się pierwszy półfinał programu "Must be the music". Do finału weszło czterech uczestników. Wśród nich są: