Tomasz Jakubiak to znany z mediów szef kuchni. Występował w programie "Master Chef Nastolatki", prowadził różne cykle kulinarne w Canal+. Ma żonę Anastazję i 4-letniego synka.

Podstępny rak dwunastnicy u Tomasza Jakubiaka

W ubiegłym roku Tomasz Jakubiak radykalnie schudł. Jak się okazało, był to efekt choroby. Jesienią zdradził, że zdiagnozowano u niego rzadko występujący nowotwór złośliwy. Rak zaatakował dwunastnicę, potem pojawiły się przerzuty. 42-latek od kilku miesięcy walczy o życie i powrót do zdrowia. Leczył się w Polsce i w Izraelu.

Tomasz Jakubiak: moja choroba się rozkręciła

Niedawno jego stan gwałtownie się pogorszył. Przewieziono go karetkę z Warszawy do szpitala w Atenach. Podróż samolotem nie była możliwa, bo u Tomasza Jakubiaka wykryto wodę w płucach. Pojawiła się nowa zbiórka pieniędzy na leczenie Tomasza Jakubiaka. Potrzebuje miliona złotych. Moja choroba trochę zakręciła i się okazało, że musiałem jak najszybciej jechać na dalsze leczenie, które odbywa się w Atenach. Jakby tego było mało, to jeszcze mam wodę w płucach, więc w ostatniej chwili musiałem zrezygnować z samolotu i pojechać karetką 2,5 tys. km - mówił kucharz na nagraniu.

Tomasz Jakubiak opublikował nowe zdjęcie ze szpitala, na którym widać go z maską tlenową, oraz załączył link do zbiórki. Do tej pory udało się zebrać już ponad 750 tys. zł.

Opublikował również nagranie ze szpitalnego łóżka, w którym zachęcał obserwatorów do kupowania książki, z której dochód zostanie przeznaczony na jego leczenie. Słychać, że mówienie sprawia mu ogromną trudność.