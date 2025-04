O półfinał walczy już tylko pięć par. To Blanka i Mieszko Masłowski, Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska, Tomasz Wolny i Daria Syta, Adrianna Borek i Albert Kosiński oraz Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke.

Ludowa niespodzianka w "Tańcu z gwiazdami"

Tym razem uczestnicy "Tańca z gwiazdami" musieli zmierzyć się z tańcami ludowymi. Tego jeszcze w historii tanecznego show nie było. Występowali oczywiście w strojach ludowych. Był krakowiak, kujawiak, oberek, mazur i polonez. Uczestnicy byli oceniani przez tych co zwykle jurorów, do których dołączył specjalista od tańców ludowych. Andrzej Wołosz jest dyplomowanym instruktorem tańca i choreografem specjalizujący się w Polskich Tańcach Regionalnych i Narodowych.

Krakowiak Filipa Gurłacza i Agnieszki Kaczorowskiej

Jako pierwsi zatańczyli Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska. Zaprezentowali się w krakowiaku. Cieszę się, że produkcja wpadła na taki pomysł, żeby pokazać tańce ludowe. Wszyscy wiemy, co to jest krakowiak, ciężko nam znaleźć nam tancerzy, którzy to tańczą. W twoim krakowiaku były chałupce, cwały, były przyklęki. Ja skupiłem się na historii i emocji, a tu to było. Mam nadzieję, że po tym odcinku tańce przeżyją renesans - powiedział Rafał Maserak. W krakowiaku najważniejsza jest przestrzeń, korki muszą być długie - powiedział ekspert, Andrzej Wołosz. Para od jurorów dostała 35 punktów.

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke w przeboju do filmu "Zimna wojna"

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke zatańczyli walca angielskiego do piosenki "Dwa serduszka" z filmu "Zimna wojna". Cudownie razem wyglądacie - powiedział Tomasz Wygoda. Moje serce bije dla was bardzo mocno - stwierdziła Ewa Kasprzyk. Para dostała od jurorów 37 punktów.

Tomasz Wolny i Daria Syta w oberku

Tomasz Wolny i Daria Syta zatańczyli oberka. To jest taniec wirowy - powiedział Andrzej Wołosz. Tomek znalazł swoją wersję oberka - dodał ekspert. Noty para dostała niskie, zgromadzili zaledwie 29 punktów.

Blanka i Mieszko Masłowski w przeboju "My Słowianie"

Blanka i Mieszko Masłowski zatańczyli salsę do "My Słowianie". Trochę mi się płakać chce, bo jesteś świetną tancerką, a to jest twój najgorszy taniec - powiedziała Iwona Pavlović. Jurorzy dali im po 8 punktów, czyli w sumie 32 punkty.

Adrianna Borek i Albert Kosiński w kujawiaku

Adriannę Borek i Alberta Kosińskiego zobaczyliśmy w kujawiaku. Pierwsza część była... ciągnęło się strasznie. W parze zrobiło się lepiej, a końcóweczka była już do przyjęcia" - ocenił ekspert Andrzej Wołosz. Zatańczyliście pierwszorzędnie - skomentowała Ewa Kasprzyk. To był najlepiej zatańczony dziś taniec narodowy - powiedziała Iwona Pavlović, dając 10 punktów. Para dostała od jurorów w sumie 35 punktów.

Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska w tangu argentyńskim

Na parkiet powrócili Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska. Tym razem w tangu argentyńskim. Szłam za wami w tej historii, w tych emocjach. Powiem coś takiego: uwielbiam was. Od samego początku - zachwycała się Ewa Kasprzyk. Tym razem Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz dostali same dziesiątki, czyli w sumie 40 punktów.

Mazur Marii Jeleniewskie i Jacka Jeschke

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke zatańczyli mazura. Pierwsze nasze spotkanie, to ten mazur był w opłakanym stanie. Teraz jest perfekcja - powiedział ekspert Andrzej Wołosz. Jurorzy dla im 38 punktów.

Adrianna Borek i Albert Kosiński w tangu argentyńskim

Adrianna Borek i Albert Kosiński zatańczyli tango argentyńskie do piosenki "Boso" Zakopower. Adrianna była boso. Jurorom się podobało i para dostała w sumie 36 punktów.

Polonez Blanki i Mieszka Masłowskiego

Blanka i Mieszka Masłowski zatańczyli poloneza. Mamy przestrzeń, dynamik

Zabrakło mi arystokratycznej elegancji. Mieszko cię przyćmił - ocenił Andrzej Wołosz. Miałaś sylwetkę nienaturalnej damy. Taka dama troszkę prześmiewcza - dodała Iwona Pavlović. Dostali 31 punktów.

Tomasz Wolny, Daria Syta i jivie

Tomasz Wolny i Daria Syta zaprezentowali się jivie'a. Tańczyli do piosenki "Skrzydlate ręce" zespołu Enej. W oberku nie było oberka, a w jivie nie było jive'a, ale wszyscy świetnie się bawili - skomentowała Iwona Pavlović. Nawet nie chcę mówić o stronie technicznej - dodała. Para dostała 30 punktów.

Ćwierćfinał "Tańca z gwiazdami" - punktacja

Tak wygląda punktacja ćwierćfinałowego odcinka "Tańca z gwiazdami":

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke - 75 punktów

Tomasz Wolny i Daria Syta - 59 punktów

Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska​ - 75 punktów

Blanka Stajkow i Mieszko Masłowski​ - 63 punkty

Adrianna Borek i Albert Kosiński - 71 punktów

Kto nie wystąpi w półfinale "Tańca z gwiazdami"?

Decyzja o tym, kto odpadnie z ćwierćfinałowego odcinka należała do widzów. Mogli się sugerować opiniami jurorów, ale nie musieli. I oto o Kryształową kulę nie będą dalej walczyć Blanka i Mieszko Masłowski.