Polsat emituje właśnie 16. edycję programu "Taniec z Gwiazdami". Na parkiecie można oglądać już tylko 5 par, co oznacza, że program wielkimi krokami zbliża się do finału.

"Taniec z Gwiazdami". Kto został w programie?

Swoje taneczne umiejętności szlifują i prezentują takie duety jak:

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke

Blanka i Mieszko Masłowski

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz

Tomasz Wolny i Daria Syta

Adrianna Borek i Albert Kosiński

Jak podkreślają jury programu "Taniec z Gwiazdami". M.in. Iwona Pavlović. Poziom tej edycji jest bardzo wysoki. Wśród najlepszych par, które otrzymują najwyższe noty w programie "Taniec z Gwiazdami" trzeba wymienić - Marię Jeleniewską i Jacka Jeschke, Blankę z Mieszkiem Masłowskim i Agnieszkę Kaczorowską z Filipem Gurłaczem.

Kto wygra "Taniec z Gwiazdami"? Bukmacherzy już wiedzą

Wśród nich jest zapewne zwycięska para. Bukmacherzy już wiedzą, kto najprawdopodobniej wygra tę edycję "Tańca z Gwiazdami". Choć jeszcze do niedawna faworytką do zdobycia Kryształowej Kuli była Blanka, to nie ona jest teraz na topie, również w notowaniach bukmacherów.

Nowym numerem 1 jest w tej chwili Maria Jeleniewska. To ona zdaniem bukmacherów wygra 16. edycję "Tańca z Gwiazdami". Kurs na jej zwycięstwo wynosi około 2.00, a na Blankę 3.50. Ogromnym zaskoczeniem tej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" jest Filip Gurłacz, który tańczy w parze z Agnieszką Kaczorowską.

Aktor już w pierwszym odcinku pokazał, co potrafi a z każdym kolejnym było coraz lepiej. On również jest w gronie faworytów do Kryształowej Kuli. Jego kurs jest nieco wyższy, niż Blanki. Szacuje się go na 3.00.