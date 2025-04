Pierwsza edycja programu "Żona dla Polaka" emitowana była w TVP na początku 2025 roku. Bohaterowie mieszkali w Stanach Zjednoczonych a dokładnie w Chicago.

Program "Żona dla Polaka" wzbudził wiele kontrowersji

Program liczył 11 odcinków i emitowany był w niedziele o godz. 20:20. Randkowe show z udziałem Polonii i kandydatek z Polski wzbudził spore kontrowersje. Według danych Nielsena pierwszy sezon "Żony dla Polaka" oglądało średnio 990 tys. widzów TVP1.

Reklama

TVP zrealizuje 2. sezon "Żony dla Polaka"

Najwyraźniej to właśnie zadecydowało, że TVP zrealizuje drugi sezon randkowego show "Żona dla Polaka". Na stronie EndemolShine Polska, producenta programu, pojawiło się ogłoszenie o castingu. Tym razem produkcja postanowiła zmienić kraj, w którym realizowany będzie show. Zamiast Stanów Zjednoczonych będzie to Kanada a dokładnie Toronto.

Jeśli mieszkasz na stałe w Kanadzie, w rejonie Toronto, i marzysz o stworzeniu romantycznej relacji z kimś z Polski – zgłoś się już teraz! To może być pierwszy krok ku niezapomnianej przygodzie, a może nawet początek prawdziwej miłości - brzmi treść ogłoszenia.

O czym jest program "Żona dla Polaka"?

"Żona dla Polaka" to program, w który bohaterami i bohaterkami są single i singielki polskiego pochodzenia, mieszkających za granicą. Marzą o tym, by znaleźć swoją drugą połówkę w Polsce. Program powstał na podstawie formatu "Origins of Love" z katalogu Banijay. Narratorem "Żony dla Polaka" jest aktor Kacper Kuszewski.