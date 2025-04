Z medialnych doniesień, które pojawiały się w ostatnim czasie, wynika, że Katarzyna Dowbor ma mieć konflikt z zarządem TVP. Prezenterka ma mieć żal do swoich przełożonych o to, że nie będzie prowadzącą nowego remontowego formatu. Czy to oznacza, że odejdzie ze stacji? Wydała w tej sprawie oświadczenie.