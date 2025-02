Pod koniec sierpnia 2024 r. Polsat wystartował z własną śniadaniówką. Długo ją zapowiadano i oczekiwania były ogromne. Okazuje się, że widzowie pokochali ten poranny show. Prowadzącymi są Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz oraz Agnieszka Hyży i Maciej Rock. Program cieszy się coraz większą popularnością.

Nadciągają zmiany

Poranny show "Halo, tu Polsat" nadawany jest w piątki, soboty i niedziele. Szykują się jednak zmiany. Ma być, jak mówi dyrektor artystyczny stacji, więcej wydań i kolejna para prowadzących.

Edward Miszczak potwierdził krążące od jakiegoś czasu informacje. "Halo, tu Polsat" rozwija się. Kogo z nowych prowadzących zobaczymy w programie?

Dziennikarze z TVN i TVP?

2 marca rusza nowa edycja "Tańca z gwiazdami". Na parkiecie swoimi tanecznymi umiejętnościami popisywać się będą m.in. lubiani przez widzów dziennikarze Magda Mołek oraz Tomasz Wolny. Oboje maja doświadczenie w prowadzeniu programów śniadaniowych. Tomasz Wolny jeszcze w ub.r. był gwiazdą "Pytania na śniadanie" w TVP2. Magda Mołek była z kolei związana z TVP2 oraz z "Dzień dobry TVN". Czy stworzą nową parę w "Halo, tu Polsat"? W mediach huczy, że właśnie dlatego zaproszono ich do udziału w tanecznym show.

Drugą parą, o której dużo się mówi są Aleksander Sikora oraz Małgorzata Tomaszewska. Razem prowadzili do ubiegłego roku "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Sikora już pracuje w Polsacie i jest w zespole "Halo, tu Polsat". Być może jego koleżanka z TVP oraz on stworzą kolejną parę prowadzących "Halo, tu Polsat". Wg medialnych doniesień to także jest prawdopodobne.