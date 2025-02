Izabella Krzan karierę zaczęła od zdobycia tytułu Miss Polonia. Przez wiele lat związana była z TVP, gdzie prowadziła m.in. program "Pytanie na śniadanie" z Tomaszem Kammelem. Po tym, jak straciła pracę, dzięki jego rekomendacji, dostała pracę w kanale Krzysztofa Stanowskiego. Niedawno ogłosiła swoje odejście z Kanału Zero.

Prawda jest taka, kochani, że rzeczywiście odchodzę z Kanału Zero. To nie jest dzisiaj ostatni poranek. Ostatni poranek będzie w piątek i zakończymy to tak, jak rozpoczynałam, czyli z Tedzikiem po mojej prawicy - oznajmiła Izabella Krzan podczas ostatniego wydania "Poranka" w Kanale Zero.

Izabella Krzan na wiosennej ramówce TVN

Izabella Krzan pojawiła się na prezentacji wiosennej ramówki TVN. Była miss postawiła na satynowy top bez rękawów. Miała też czarne spodnie o szerokich nogawkach, a talię podkreśliła szerokim paskiem. Izabella Krzan postawiła na naturalny wygląd. Rozpuszczone włosy lśniły i opadały na jej ramiona.

Co Izabella Krzan będzie robić w TVN?

We wtorek 25 lutego w studiu Transcolor w Warszawie odbyła się uroczysta prezentacja wiosennej ramówki TVN. Stacja zaprezentowała swoją ofertę na nadchodzący sezon. To właśnie podczas tego wydarzenia oficjalnie ogłoszono, że Izabella Krzan dołączy do ekipy "Dzień Dobry TVN". Będzie reporterką w śniadaniówce TVN. Wszyscy przyjmą cię fantastycznie, a co dalej zobaczymy - powiedziała Lidia Kazen, dyrektorka programowa TVN podczas konferencji ramówkowej stacji.