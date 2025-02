Izabella Krzan przez wiele lat była związana z TVP, gdzie prowadziła "Pytanie na śniadanie" oraz "Koło Fortuny". W wyniku zmian na Woronicza pożegnała się ze stacją. W 2024 r. rozpoczęła współpracę z Kanałem Zero, któremu szefuje Krzysztof Stanowski.

Krzysztof Stanowski zorganizował "Kongres Zero" w łódzkiej Atlas Arenie. Jak donoszą media, na widowni, która może pomieścić ok. 13 tys. osób, było 4,3 tys. osób. W ramach tego wydarzenia były m.in. koncerty oraz "Roast Stanowskiego". Roast jest formą stand-upu. Wygłaszane są obraźliwe, często wulgarne monologi.

Obrywało się nie tylko obecnym na scenie. Byli tam Liroy, Robert Mazurek i oczywiście sam Krzysztof Stanowski. Brutalnie żartowano m.in. z reklamodawców Kanału Zero, byłych wspólników Stanowskiego z Kanału Sportowego czy Pawła Kukiza.

"Roastowa" deklaracja Izabelli Krzan

Izabella Krzan postanowiła ogłosić publiczności, że rzekomo odchodzi z Kanału Zero. W jej "roastowym" przemówieniu nie brakowało wulgaryzmów, a na koniec prezenterka zdecydowała się ośmieszyć Krzysztofa Stanowskiego. No i wiecie, jak to jest, trzeba uważać, żeby nie obrazić szefa, bo jak każdy szef, ma poczucie humoru i nie zawaha się, aby go użyć, aby w*****ć was z pracy, a że (...) uczono mnie: "Jak ktoś ma cię wyj****ć, to miej z tego przyjemność". (...) Więc pierwszy raz Krzysiu ktoś dojdzie do czegoś przed tobą - odchodzę - ogłosiła Izabella Krzan. Nagranie zamieścił portal Świat Gwiazd.

Izabella Krzan nadal ma w opisie na swoim Instagramie informację, że jest prezenterką wspomnianego kanału, więc prawdopodobnie "deklaracja" o odejściu z niego jest częścią roastu.