16. edycja show "Taniec z gwiazdami" wystartowała 2 marca. W pierwszym odcinku na parkiecie swoje umiejętności taneczne zaprezentowało 12 par.

16. edycja "Tańca z Gwiazdami". Kto bierze udział?

Walkę o Kryształową Kulę toczą: Jan Kliment i Grażyna Szapołowska, Ola Filipek i Wojciech Kucina, Blanka i Mieszko Masłowski, Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska, Magda Mołek i Michał Bartkiewicz, Cezary Trybański i Izabela Skierska, Tomasz Wolny i Daria Syta, Adrianna Borek i Albert Kosiński, Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentova, Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke, Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski oraz Michał Barczak i Magda Tarnowska. Ostatni duet był tym, który już w 1. odcinku "Tańca z gwiazdami" otrzymał maksymalną liczbę punktów, czyli 40.

"Taniec z gwiazdami". Oni zdobyli maksymalną ilość punktów

Żadna z par nie odpadła z programu. W tym, który wyemitowany zostanie w niedzielę (9 marca) z programem mają pożegnać się aż trzy pary. Głosy widzów z pierwszego odcinka zsumowane zostaną z tymi z drugiego. To rzecz jasna może mieć wpływ na być albo nie być par występujących w show.

Wyniki głosowania miały wypłynąć do sieci. Jak podaje "Fakt" najwięcej ich zdobyła Blanka Stajkow, która tańczy z Mieszko Masłowskim oraz Magda Mołek i Michał Bartkiewicz. Wysoko notowani byli również Grażyna Szapołowska i Jan Kliment oraz Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke.

"Taniec z gwiazdami". Wyciekły głosy widzów. Kto może odpaść?

Najmniej głosów zdobyli w pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski, Adrianna Borek i Antoni Kosiński, a także Cezary Trybański i Izabela Skierska. To właśnie te trzy pary mogą czuć się zagrożone i być może to one pożegnają się z dalszym udziałem w show. Wszystko, jak wiadomo, może jednak ulec zmianie.