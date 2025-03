"Taniec z gwiazdami" wiosną 2025 r. powrócił do Polsatu po raz 16. Tym razem, podobnie jak miało to miejsce w przypadku ostatnich odsłon programu, w pierwszym odcinku żadna z par nie pożegnała się z show. Prowadzący Krzysztof Ibisz wyjaśnił, że głosy widzów z pierwszego odcinka zostaną dodane do tych, z następnego.

Kto walczy o Kryształową kulę?

O Kryształową Kulę w tej edycji walczą: Michał Barczak i Magda Tarnowska, Adrianna Borek i Albert Kosiński, Aleksandra Filipek i Wojciech Kucina, Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska, Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke, Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentova, Magda Mołek i Michał Bartkiewicz, Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski, Blanka Stajkow i Mieszko Masłowski, Grażyna Szapołowska i Jan Kliment, Cezary Trybański i Izabela Skierska, Tomasz Wolny i Daria Syta.

Reklama

Punktacja w pierwszym odcinku "Tańca z gwiazdami"

Jako pierwsza na parkiecie pojawiła się Blanka Stajkow. Jej cha-cha zachwyciła jurorów, a wokalistka otrzymała w sumie 32 punkty. Następnie w walcu angielskim zaprezentował się Tomasz Wolny. Jak mu poszło? Jego taneczne popisy oceniono na 29 punktów. Magda Narożna miała okazję zatańczyć jive'a. Jurorzy mieli do niej kilka uwag i ostatecznie przyznali wokalistce 27 punktów. Następnie przyszedł czas na Filipa Gurłacza. Jurorzy byli zachwyceni jego quickstepem i przyznali aktorowi 36 punktów.

Po przerwie na parkiecie jako pierwszy pojawił się Cezary Trybański. Za swój pierwszy taniec w programie, którym był walc wiedeński, koszykarz otrzymał 23 punkty. Później przyszedł czas na Macieja Kurzajewskiego, którego na widowni wspierali Katarzyna Cichopek oraz młodszy syn. Dziennikarz zatańczył ogniste paso doble i został oceniony na 28 punktów. Ola Filipek miała okazję zaprezentować na parkiecie jive'a, za którego jury przyznali jej 30 punktów. Widownia bardzo żywiołowo zareagowała na występ Grażyny Szapołowskiej. A jak odebrali aktorkę jurorzy? Za walca angielskiego otrzymała 32 punkty. Maria Jeleniewska zaprezentowała się w quickstepie, który spotkał się ze świetnym przyjęciem. Influencerka mogła liczyć na 36 punktów.

Kto zgarnął 40 punktów?

Michał Barczak może być czarnym koniem tej edycji. Aktor rzucił jury na kolana i otrzymał pierwsze w tej edycji 40 punktów za swoje paso doble. Adrianna Borek za walca angielskiego mogła liczyć z kolei na 27 punktów. Magda Mołek, która przed laty była prowadzącą "Tańca z gwiazdami", świetnie poradziła sobie także w roli tancerki. Za cha-chę dostała 28 punktów. Ostatecznie zdaniem jurorów w pierwszym odcinku najlepiej poradzili sobie Michał Barczak i Magda Tarnowska, a najgorzej - Cezary Trybański i Izabela Skierska.