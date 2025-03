Partnerka Trybańskiego jest dużo niższa od niego

Trybański w "Tańcu z Gwiazdami" bierze udział w parze z Izabelą Skierską. Partnerka byłego koszykarza ligi NBA jest prawie o pół metra niższa od niego niższa. Ja mam 171 cm, Cezary ma 218 cm. Jest to zdecydowanie odczuwalne. Pewnych figur nie jesteśmy w stanie wykonać, bo w sposób, w jaki one są zaprojektowane, ten wzrost nam je uniemożliwia - mówiła w mediach przed starem programu Skierska.

W pierwszym odcinku koszykarz wraz ze swoją taneczną partnerką zaprezentowali się w walcu wiedeńskim. Ich występ nie rzucił jury na kolana. Para za swój występ otrzymała 23 punkty.

Sportowcy trzymają kciuki za Trybańskiego w "Tańcu z gwiazdami"

Trybański po występie w rozmowie z "Plotkiem" zdradził, jak inni sportowcy zareagowali na informacje o jego udziale w "Tańcu z gwiazdami". Wiedzą, że totalnie nie potrafię tańczyć i kiedy usłyszeli, że tu jestem, mieli wielkie oczy. Do końca nie wierzyli w to i dopiero jak pojawiły się materiały, że faktycznie ja tu będę... Ale teraz trzymają za mnie kciuki - wyjawił "Plotkowi" były gracz ligi NBA.

Trybański w "Tańcu z gwiazdami" chce się nauczyć tańczyć.

Trybański zdecydowanie nie należy do faworytów programu. ale do "Tańca z gwiazdami" przyszedł w konkretnym celu. Ja tutaj przyszedłem się nauczyć tańczyć, bo to taki był zamysł, że uczymy się tu tańczyć, więc jestem - dodał Trybański.