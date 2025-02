Nowa seria obejmuje 89 odcinków (3024-3113). Zdjęcia kręcone są w nowej hali zdjęciowej przy ul. Woronicza 17 w Warszawie. Reżyserem programu został Tomasz Motyl, który wcześniej współpracował z TVP przy takich projektach jak "Czar Par", "Koło Fortuny" czy Eurowizja Junior. W grudniu 2023 r. odpowiadał za reżyserię "Sylwestra Marzeń" w Zakopanem, a w swoim dorobku ma także koncerty takich artystów jak Organek, O.S.T.R. czy Hey.

Zmiany w "Familiadzie"

W nowym sezonie "Familiady" widzowie mogą spodziewać się kilku istotnych zmian. Kultowa tablica, która przez lata była jednym z symboli programu, została zastąpiona nowoczesnym ekranem LED. Co więcej, po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 do studia powróci publiczność, co z pewnością doda programowi energii i atmosfery znanej z wcześniejszych lat.

Co z prowadzącym?

Teleturniej, oparty na amerykańskim formacie "Family Feud", jest nadawany w TVP2 od 1994 r. Od początku prowadzi go Karol Strasburger. Nie inaczej będzie teraz. Emitowany w soboty i niedziele show od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród widzów.

"Familiada" faworytką widzów

Według danych Nielsena, do których dotarł portal Wirtualne Media, jesienią ub.r. "Familiada" przyciągała średnio 940 tys. widzów na odcinek (bez uwzględnienia epizodów specjalnych). Przełożyło się to na 12 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów oraz 7,51 proc. w grupie komercyjnej 16-49.