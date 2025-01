W piątek wieczorem media obiegła wiadomość o tym, że mąż Ewy Bem nie żyje. Artystka zamieściła w sieci post, w którym poinformowała o jego odejściu. Ryszard Sibilski miał 69 lat. Tak pożegnała go jego ukochana żona.

Ewa Bem poinformowała o śmierci męża

Dziś 17 stycznia 2025 jestem nieszczęśliwa pełnią nieszczęścia. Po brzegi. Mój Ryszard Dindi Sibilski, mój Piękny Mąż i sens mojego życia, choć tak mężnie walczył musiał przegrać. Dla mnie wygrał, bo pozostawił mi wiarę w miłość od pierwszego wejrzenia do grobowej deski. Do zobaczenia, Dindiku - napisała Ewa Bem w sieci.

Kilka dni temu Ewa Bem niespodziewanie odwołała swoje koncerty.Moi Mili... Ściga mnie, a co gorsze dogania, Pech Siłacz. To nic nowego chyba dla nikogo, ale tym razem dokuczył Cudownej mojej Publiczności, z którą miałam się spotkać we wtorek 14 stycznia w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie. Pech spowodował, że w tym terminie znowu się nie spotkamy - napisała wówczas.

Ewa Bem i Ryszard Sibilski byli małżeństwem przez 50 lat

Ewa Bem i Ryszard Sibilski byli małżeństwem przez 50 lat. Zanim się pobrali byli parą przez 17 lat. Piosenkarka w wielu wywiadach wspominała, że była to miłość od pierwszego wejrzenia a mąż był dla niej ogromną podporą, nawet w tych najtrudniejszych chwilach.

Gdyby nie osobowość Ryszarda i jego moc, to byłoby ciężko bardzo - mówiła. Ewa Bem w 2017 roku pochowała córkę Pamelę, która zmarła w wyniku choroby nowotworowej.

Kim był Ryszard Sibiliski?

Ryszard Sibilski był znanym producentem. Zanim jednak tym się zajął podróżował po Afryce i robił tłumaczenia. Gdy wrócił do kraju zaczął pracować w Polskim Stowarzyszeniu Jazzowym. Współtworzył również stację TVN. Od 2006 roku, kierował firmą Endemol Shine Polska, która wyprodukowała polskie wersje takich programów, jak: "Big Brother", "MasterChef" i "MasterChef Junior", "Twoja twarz brzmi znajomo" czy "The Wall. Wygraj marzenia".

Był także dyrektorem zarządzającym w firmie Jake Vision, która produkowała takie formaty jak "Milionerzy", "Love Island. Wyspa miłości", "Ninja Warrior" czy "Taniec z gwiazdami".