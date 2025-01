Stanisław Brudny odszedł 13 stycznia br. O śmierci tego znanego i cenionego aktora, który zyskał ogromną sympatię widzów poinformował Teatr Śląski w Katowicach i Teatr Studio w Warszawie.

Stanisław Brudny tydzień przed śmiercią był na próbie w teatrze

Aktor miał na swoim koncie wiele ról teatralnych, filmowych a także serialowych. Dosłownie kilka dni przed śmiercią Stanisława Brudnego odbyła się premiera filmu "Dalej jazda!" Mariusza Kuczewskiego, w której aktor zagrał po raz ostatni. 6 stycznia, tydzień przed odejściem, aktor pojawił się jeszcze na próbie do spektaklu "Berlin Alexanderplatz".

Dziś odszedł piękny człowiek, wielki aktor i artysta. Stanisław Brudny. W poniedziałek zagraliśmy ostatni spektakl. Patrzyłem na Niego z czułością, podziwem i przeczuciem (niestety) ostatniego spotkania. "Dziękuję, że mnie tutaj przyjąłeś…’" - powiedział do niego mój sceniczny bohater. Ucałowałem Stasia dłoń i grałem dalej. Dziękuję , że mogłem obcować z tym pięknym człowiekiem, ucząc się od niego zawodu i życia. Zdjęcie 2 - ostatnia próba - napisał Bartosz Porczyk po śmierci Stanisława Brudnego.

Stanisław Brudny chciał być pochowany w specjalnej trumnie

Teraz podano szczegóły pogrzebu aktora. Okazuje się, że Stanisław Brudny zaplanował ceremonię na długo przed śmiercią. Miał, jak wyznał w jednej z rozmów, przygotowane cztery deski na specjalną trumnę. Pochodziły one z drzewa, które zasadzono w dniu urodzin aktora.

W rozmowie z Remigiuszem Grzelą w książce "To, co najważniejsze" aktor wyznał, że jego pogrzeb odbędzie się w Pilźnie. To miejsce, w którym się urodził i był z nim związany. Tam jest grób rodzinny, żonę też tam przewiozłem. Bardzo ładny cmentarz - mówił.

Szczegóły pogrzebu Stanisława Brudnego. Gdzie i kiedy się odbędzie?

Pogrzeb Stanisława Brudnego ma odbyć się w sobotę, 18 stycznia, o godz. 12.00 w Kościele Św. Jana Chrzciciela w Pilźnie przy ulicy Lwowskiej 3. Po mszy ciało aktora spocznie w rodzinnym grobie na pobliskim cmentarzu parafialnym.