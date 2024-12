Jeszcze nie wiadomo, kiedy zobaczymy nowy sezon "Randki w ciemno", ani kto poprowadzi show. Jedno jest pewne. Ruszyły już castingi uczestników programu.

Ruszyły castingi

Polsat w swoich mediach społecznościowych zamieścił ogłoszenie o naborze do „nowej edycji powracającej "Randki w ciemno". Zgłaszać się mogą osoby, które w ostatnich latach nie brały udziału w programach Telewizji Polsat.

To kolejny program, który reaktywuje Polsat. Jesienią na antenę stacji powrócił po 22 latach teleturniej „Awantura o kasę” z Krzysztofem Ibiszem.

Wielki przebój TVP

Show 'Randka w ciemno" nadawano na antenie TVP1 od 11 grudnia 1992 r. do 24 czerwca 2005 r.. Pierwszym prowadzącym był Jacek Kawalec (1992–1998), a potem zastąpił go Tomasz Kammel. Program jest oparty na amerykańskim formacie "The Dating Game".

Zasada była taka, że główny uczestnik - kobieta lub mężczyzna - wybierał kandydata lub kandydatkę z trzech osób, które siedziały za parawanem. Wybór odbywał się na podstawie odpowiedzi na zadawane pytania. Potem para wyjeżdżała w razem w podróż, w której towarzyszyły jej telewizyjne kamery.