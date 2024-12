Para znana jest z projektu "Life on wheelz". Wojtek i Agata opowiadali o swoim życiu. W sumie byli ze sobą przez sześć lat, a przez cztery byli małżeństwem.

Choroba Wojtka Sawickiego

Wojtek Sawicki jest osobą niepełnosprawną. Choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a. To wyniszczająca organizm choroba genetyczna. "Choroba odebrała mi władzę nad ciałem, ale nie pozbawiła mnie chęci do życia. Mimo że jestem podłączony do respiratora, to staram się być aktywnym i dzielić się swoimi doświadczeniami w ramach projektu Life On Wheelz (...) Na dystrofię Duchenne’a nie ma obecnie lekarstwa, dlatego chciałbym, żebyście pomogli mi w rozwoju moich licznych przedsięwzięć" - napisał Wojtek Sawicki na swoim blogu.

Reklama

Decyzja o rozstaniu

W 2022 r. Wojtek Sawicki i Agata Tomaszewska wzięli ślub, a swoje wspólne życie pokazywali w mediach społecznościowych. Na początku sierpnia małżonkowie ogłosili na Instagramie, że postanowili się rozstać. "Po sześciu latach bycia razem postanowiliśmy się rozstać. To był piękny czas, który miał na nas wielki wpływ. Połączyła nas niesamowita, bezinteresowna miłość. Mamy poczucie, że wychodzimy z tego związku jako lepsi, bardziej świadomi ludzie. Wynieśliśmy z tej intensywnej i magicznej relacji wiele dobrego" - napisali.

"Jednak od pewnego czasu czujemy, że nasze uczucie wygasło. To bolesne, bo naprawdę o nie walczyliśmy. Przez wiele miesięcy próbowaliśmy zażegnać kryzys. Nie udało się. Nie potrafimy już dłużej walczyć, jesteśmy zmęczeni psychicznie i fizycznie. Umarło w nas życie" - tłumaczyli.

Reklama

Rozprawa rozwodowa Agaty i Wojtka Sawickich

23 grudnia w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa rozwodowa Agaty i Wojtka Sawickich. Rozprawa rozpoczęła się punktualnie o godz. 9.30. Odbyła się w trybie zdalnym. Po upływie ok. pół godziny było już po wszystkim. Agata Sawicka niedługo po rozprawie w rozmowie z "Faktem" powiedziała, że sąd nie miał łatwej decyzji do podjęcia. Ostatecznie jednak orzekł o rozwodzie.

"Rozwód uprawomocni się 31 grudnia. Sąd rozważał, czy rozwód jest społecznie użyteczny z powodu ciężkiego stanu Wojtka, ale ostatecznie podjął decyzję, że nie należy mnie "karać" za wszystko, co dla Wojtka zrobiłam" -poinformowała "Fakt" Agata Sawicka.

Agata i Wojtek znowu mieszkają razem

Agata Sawicka jakiś czas temu wyprowadziła się od Wojtka. Jej samodzielne życie nie trwało jednak długo. Z powodu braku asystentów do opieki, byli małżonkowie, ponownie zamieszkali razem.

"Czasem, aby pójść krok do przodu trzeba zrobić dwa kroki w tył... Wierzę, że w końcu wszystko się ułoży, że znajdziemy nowych asystentów/tki do zamieszkania z Wojtkiem (np. zmianowo po tydzień) i jak ich przeszkolimy, to znowu powrócę do budowania swojego życia i skupienia się na sobie" - naisała Agata na Instagramie.