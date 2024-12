Nowe ramówki telewizyjne zapowiadają się bardzo ciekawie. Ruszy np. nowy sezon "Tańca z gwiazdami" z tancerkami, które już tam kiedyś tańczyły - to Lenka Klimentowa oraz Agnieszka Kaczorowska. Z kolei Marcin Hakiel, który jeszcze niedawno brał udział w "Tańcu z gwiazdami" pojawi się na antenie w nowym show.

Marcin Hakiel w show TTV

2 marca na antenie TTV zostanie wyemitowany pierwszy odcinek formatu "Back to school. Prawdziwy egzamin". Dziesięcioro dorosłych uczestników zasiądzie w szkolnych ławkach. Jak informuje Plejada, jednym z nich będzie Marcin Hakiel.

Inni "uczniowie" to - wg informacji Plejady - Iza Zeiske, Malwina Bakalarz, Rozalia Roszyk, Melka Kowal, Klaudia Dziuk, Mateusz Ławniczuk, Tomasz "Titus" Pukacki, Grzegorz Collins, a także Paprodziad, czyli Włodek Dembowski.

W marcu 2025 wystartuje drugi sezon "Back to school. Prawdziwy egzamin". W pierwszej edycji programu wzięła udział m.in. Agnieszka Kotońska, gwiazda "Googlebox". Jej refleksje po godzinach spędzonych w szkolnej ławce były raczej gorzkie. - Jestem wrakiem człowieka. Ten eksperyment, w którym wzięłam udział, nie był łatwym eksperymentem. (...) Powrót do szkoły był dla mnie bardzo ciężki, dlatego, że ja już teraz zajmuję się zupełnie czymś innym - przyznała Kotońska w rozmowie z "Party". Zdradziła także, co sprawiło jej największe problemy. - Twierdzenie Pitagorasa czy tablica Mendelejewa zawsze były dla mnie udręką (...). Ułamki, całki, te wszystkie inne rzeczy... To zawsze mi kulawo szło i to było widoczne również w tym eksperymencie - tłumaczyła.

Marcin Hakiel po raz trzeci został ojcem

Marcin Hakiel niedawno został po raz trzeci ojcem. Jego ukochana Dominika urodziła syna. Chłopiec będzie miał na imię Romeo. Przypomnijmy, że Marcin Hakiel ma dwoje dzieci z małżeństwa z Katarzyną Cichopek.