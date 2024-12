To zaskakujący transfer. Dariusz Wardziak znany widzom jako "Darek Stolarz" z programów Doroty Szelągowskiej emitowanych w TVN, przechodzi do konkurencji, czyli do Polsatu. Trafi do formatu "Nasz nowy dom", który prowadzi Elżbieta Romanowska. Dorota Szelągowska komentując sprawę wyznała, że od dawna o tym wiedziała.