Podczas czwartkowego odcinka programu "The Late Show with Stephen Colbert" brytyjska gwiazda pop Dua Lipa opowiedziała o swojej pasji do literatury. Artystka, która od lat znana jest z zamiłowania do książek, nie tylko regularnie czyta, ale także dzieli się swoimi rekomendacjami z fanami poprzez założony w 2021 roku internetowy biuletyn lifestylowy Service95. Jego częścią jest comiesięczny klub książki, w którym wokalistka promuje swoje ulubione lektury.

Dua Lipa zachwyca się Olgą Tokarczuk

Dua Lipa poleciła niezwykłą powieść polskiej noblistki Olgi Tokarczuk – "Prowadź swój pług przez kości umarłyc"”. Artystka zachwycona tą książką, podkreśliła jej wyjątkowość i głębię. Według Lipy, to nie tylko świetny kryminał, ale także powieść pełna filozoficznych refleksji i astrologicznych motywów.

Autorka jest zdobywczynią Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Jeśli przeczytasz tę książkę, to z pewnością zrozumiesz dlaczego. Jest absolutnie zachwycająca – mówiła artystka.

Nagranie z Duą Lipą, która zachwyca się twórczością polskiej noblistki poniżej: