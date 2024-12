Sylwester zbliża się wielkimi krokami. Huczne koncerty organizują Polsat i TVP. Do sylwestrowej konkurencji dołącza też TV Republika. Polsat właśnie ujawnił, z kim widzowie śpiewająco powitają nowy, 2025 r.

W social mediach Polsatu pojawiło się nagranie, promujące Sylwestrową Moc Przebojów. Widać na nim, którzy artyści pojawią się na polsatowskiej scenie w Toruniu.

"3, 2, 1... Zaczynamy odliczanie! To oni zaśpiewają dla Was na Sylwestrowej Mocy Przebojów w Toruniu podczas najbardziej szalonej nocy w roku. Bawimy się od 20:00 w Polsacie!" - podpisano wideo.

Na filmiku widzimy m.in. Skolima, Marylę Rodowicz, Roksanę Węgiel, Julię Żugaj, Vix. N, Dawida Kwiatkowskiego, Oskara Cymsa, Smolastego, Zenona Martyniuka, Golec uOrkiestra, Natalię Nykiel czy zespół Enej.

Pod postem zaroiło się od komentarzy. Zarówno pozytywnych jak i tych mniej. Najwięcej emocji wzbudzili Skolim i wspierana przez rzeszę fanek Julia Żugaj.

Cieszą się Żugajki

"Zapowiada się piękna impreza; Co tam się będzie działo; Nie mogę się doczekać; @skolim__ i już wiem, że impreza będzie udana! Będzie ogień i oczywiście będzie temperaturaaa!; Julia Żugaj rozwali tę scenę!" - napisali m.in. internauci.

"Marylę tylko odmroziliście"

"Brakuje trochę różnych naszych legend i ich starych dobrych polskich przebojów. (...) Takich w stylu Wilki, Bajm, Perfect, Lady Pank, Kombi, cokolwiek... (...) Gdzie są wszyscy do licha? To była zabawa, to była muzyka. A teraz? Marylę tylko odmroziliście i tyle?; Jak bardzo telewizja upadła, że na tej samej scenie co np. Maryla Rodowicz, będzie Julia Żugaj - brzmią te mniej entuzjastyczne komentarze.