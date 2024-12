Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia upłynie w stacjach telewizyjnych głównie pod znakiem filmów. Tych znanych i uwielbianych przez widzów oraz kilku nowości.

Nie zabraknie też specjalnych odcinków ulubionych programów oraz koncertów a właściwie ich powtórek. Co w takim razie zobaczymy w TVP, TVN i Polsacie?

Reklama

Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 2025. Co zobaczymy w telewizji?

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia widzowie TVP1 zobaczą m.in. film "Miś" (12:15) oraz powtórkę premiery z pierwszego dnia świąt czyli "Miłość jak miód" (14:15). Poza tym tego dnia będzie można także zobaczyć takie filmy jak "Wonder Woman 1984" (15:40, TVN), "Kochaj albo rzuć" (16:05, TVP2), "Listy do M 3" (19:30, TVN), "Uwierz w Mikołaja" (21:00, Polsat) i "Quantum of Solace" (22:05, TVP2).

Nie zabraknie też koncertów świątecznych. Polsat pokaże koncert "Matteo Bocelli i przyjaciele. Święta spełnionych marzeń" (19:30) a TVP1 powtórzy koncert "Nasze Święta - Andrzej Piaseczny, Kacper Dworniczak i goście" (18:35), wcześniej powtórzony zostanie także koncert "Kolędy pod Tartami (16:00). W TVP2 odbędzie się premiera owego satyrycznego programu "Marzenia Marcina Dańca 2024" (20:00).

Program telewizyjny na 26.12

Reklama

TVP1

7:55 - Rzymskie wakacje

9:55 - Kolędy pod Tatrami

10:50 - Gwiazdka z północnego nieba

12:15 - Miś

14:15 - Miłość jak miód

16:00 - Kolędy pod Tatrami

17:00 - Teleexpress

17:20 - Pogoda

17:35 - Jaka to melodia?

18:35 - Nasze Święta - Andrzej Piaseczny, Kacper Dworniczak i goście

19:30 - 19.30

20:10 - Sport

20:15 - Pogoda

20:30 - Gambit

22:05 - Quantum of Solace

TVP2

7:35 - Twoje, moje i nasze

9:10 - Legalna blondynka 2

10:45 - Okrasa łamie przepisy

11:10 - Wesoła zabawa - urodzinowy koncert pełen niespodzianek

12:05 - Trzej muszkieterowie

14:00 - Familiada

14:35 - Koło fortuny

15:15 - Tak to leciało!

16:05 - Kochaj albo rzuć

18:10 - Czterej muszkieterowie

20:00 - Marzenia Marcina Dańca

21:00 - Marzenia Marcina Dańca

22:05 - Pozycja obowiązkowa

23:55 - Dla niej wszystko

TVN

06:55 - Psy i koty: Odwet Kitty

08:30 - Dzień Dobry TVN

11:00 - Autentyczni

11:40 - Królewskie wakacje

13:20 - Charlie i fabryka czekolady

15:40 - Wonder Woman 1984

18:40 - Sport

18:50 - Pogoda

19:00 - Fakty

19:30 - Listy do M. III

21:50 - Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a

Polsat