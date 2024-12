W "Pytaniu na śniadanie" zaszły kolejne zmiany. Nie tylko pojawiła się nowa szefowa śniadaniówki TVP, ale do zespołu dołączyła również nowa prowadząca. Jest nią Miss Polonia 2024, którą została Krystyna Sokołowska.

Miss Polonia zadebiutowała w "Pytaniu na śniadanie". Tak przywitał ją Robert Stockinger

Nowa prezenterka będzie prowadzić "Pytanie na śniadanie" w towarzystwie Roberta Stockingera. Jego dotychczasowa partnerka telewizyjna, czyli Joanna Górska będzie prowadzić program w parze z Łukaszem Nowickim, który również wrócił do programu. Jak wyglądały pierwsze chwile Krystyny Sokołowskiej w śniadaniówce TVP?

Czy byli państwo grzeczni, bo Mikołaj przyniósł nam najpiękniejszą Polkę! - powiedział Robert Stockinger i w ten sposób powitał swoją nową koleżankę. Modelka była nieco zestresowana, ale spokojnie przywitała się z widzami.

Tak przywitała się z widzami Krystyna Sokołowska

Witam po raz pierwszy. To ogromny zaszczyt spędzać z państwem te cudowne poranki. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami, bo mamy dla was cały wachlarz świątecznych tematów - powiedziała. Kiedy zapowiadał dalszą część programu aż podskoczył z ekscytacji, boksując powietrze. Czyżby nowy duet w "Pytaniu na śniadanie" miał być jak ogień i woda?

Internauci miło przyjęli nową prowadzącą show. Komentarze były bardzo pochlebne. Na razie pani Krysia daje radę , delikatna ,bez głupiego śmiechu i słowotoku, słucha gości i pozwala im mówić , a to bardzo ważne, co będzie dalej to się zobaczy; Krystynka daje radę radosna pełna energii; Pani Krysia jest bardzo sympatyczna i bardzo profesjonalnie wypada, trzymam kciuki - pisali.