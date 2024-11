Małgorzata Tomaszewska na początku tego roku pożegnała się z TVP. Od tamtej pory nie pojawia się na wizji i skupiła się na narodzinach i wychowywaniu swojego drugiego dziecka, czyli córki Laury. Spekulacje czy i kiedy wróci do pracy jednak nie ustają.

Małgorzata Tomaszewska wróci do pracy w telewizji?

Z najnowszych informacji, które obiegają media wynika, że już niebawem ta sytuacja może się zmienić. Wynika z nich, że Małgorzata Tomaszewska być może dołączy do ekipy prezenterów Polsatu. Zanim zaczęła pracę w TVP, to właśnie tam stawiała swoje pierwsze kroki jako prezenterka pogody. Można ją było również oglądać w "Tańcu z gwiazdami".

W ostatnich wywiadach Tomaszewska wyznała, że zastanawia się nad powrotem do pracy, ale na ten moment raczej nie do TVP. Jej były współprowadzący z "Pytania na Śniadanie" i przyjaciel, Aleksander Sikora, dołączył kilka miesięcy temu do ekipy Polsatu.

W tym programie gościła była prezenterka TVP

Czy Małgorzata Tomaszewska pójdzie w jego ślady? Przypomnijmy, że w stacji pracuje też Katarzyna Cichopek oraz Maciej Kurzajewski.

Jak wynika z doniesień portalu Shownews.pl Małgorzata obecna była na widowni show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jedną z byłych gwiazd TVP, o których się mówi, że mogą wylądować w Polsacie, jest Małgorzata Tomaszewska. Co ciekawe, jest przecież koleżanką Olka Sikory. Była na widowni finału "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i kibicowała Olkowi - czytamy w portalu. Czy tak będzie? To się okaże.