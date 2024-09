Aleksander Sikora jest jedną z twarzy nowej śniadaniówki Polsatu, która wystartowała 30 sierpnia. W „Halo, tu Polsat” zajmuje się tematyką show-biznesową. Wcześniej długo związany był z Telewizją Polską. Relacjonował m.in. konkursy Eurowizji, był także współprowadzącym „Pytanie na śniadanie”. W porannym paśmie TVP2 tworzył duet z Małgorzatą Tomaszewską. Gdy prezenterka była w zaawansowanej ciąży, zniknęła z "Pytania na śniadanie". Potem okazało się, że już nie wróci. Z TVP zniknął też Aleksander Sikora.

W lutym br. dziennikarka urodziła córkę, Laurę. Małgorzata Tomaszewska ma też starszego syna o imieniu Enzo.

Co łączy Małgorzatę Tomaszewską i Aleksandra Sikorę?

O tym, co łączy Małgorzatę Tomaszewską i Aleksandra Sikorę, plotkuje się od dawna. Nie kryją, że prywatnie bardzo się lubią i często spotykają. Jakiś czas temu pojawiły się podejrzenia, że mogą być parą. Prezenter szybko jednak zdementował te plotki. "Znam ojca dziecka Małgosi. Bardzo go lubię. Uważam, że jest świetnym facetem. Tworzy z Małgorzatą fantastyczną relację. I to chyba właściwie tyle, co mogę na ten temat powiedzieć, bo nie chciałbym wchodzić w jej życie prywatne" - mówił w rozmowie z "Party".

Zaskakujący post Aleksandra Sikory

Teraz temat relacji Sikory i Tomaszewskiej powrócił. Wszystko za sprawą posta, który Aleksander Sikora zamieścił w swoich mediach społecznościowych. Uczestniczący w dwudziestej pierwszej edycji „Twoja twarz brzmi znajomo” prezenter podzielił się zdjęciem, do którego pozuje ze starszym synem Tomaszewskiej.

Jak się okazuje, Aleksander Sikora jest ojcem chrzestnym pierworodnego Tomaszewskiej. Z okazji urodzin chłopca, który poszedł w tym roku do pierwszej klasy, zdecydował się zwrócić do swoich instagramowych obserwatorów z prośbą. "Jest sprawa. Zróbcie proszę hałas dla mojego chrześniaka – Enzusia, który skończył 7 (!) lat” – napisał.