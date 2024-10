Nowy program nosi tytuł "Beauty Box. Sekrety urody” i będzie nadawany w piątki o godz. 7.20, począwszy od 25 października. Jego autorka i prowadzącą jest Kalina Ben Sira.

Właścicielka sieci klinik medycyny estetycznej La Perla tak zaprasza widzów TV Republika do oglądania swojej audycji m.in. w mediach społecznościowych stacji: - Każdy lubi dbać o zdrowie i urodę, dzięki naszym wskazówkom będzie to dla państwa zdecydowanie łatwiejsze – mówi Kalina Ben Sira, która w pierwszym odcinku swojego programu poruszy temat otyłości.

Metamorfozy i pielęgnacja w TV Republika

W programie „Beauty Box. Sekrety urody” - nazwa nawiązuje do marki kosmetyków Ben Siry - będą pokazywane metamorfozy widzów, porady na temat pielęgnacji, rekomendacje oraz najnowsze trendy w branży beauty. Na widzów czekają także konkursy. - Nasi widzowie zasługują na to, żeby zapoznać się z tym, co jest nowe w biznesie beauty i nie tylko, żeby poznać najnowsze trendy, stylizacje, żeby być blisko tego pięknego świata, który jest tu u nas, w tym kraju - mówiła Kalina Ben Sira.

Karolina Ben Sira w mediach

Kalina Ben Sira w styczniu 2021 roku zaczęła prowadzić wspólnie z Marzeną Rogalską cykl "Zacznij od nowa", emitowany na antenie TVP2 zaraz po "Pytaniu na śniadanie". Wcześniej w Polsat Cafe była gospodynią programów "Beaty Inspector" i razem z Katarzyną Skrzynecką 7 życzeń". Natomiast w Chillizet prowadziła audycję "Cztery strony piękna".