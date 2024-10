Muniek Staszczyk jest wokalistą zespołu T.Love. Piosenkarz otwarcie mówi o tym, że jest osobą wierzącą. Tak było i tym razem. W sobotni poranek (19 października) artysta pojawił się w TV Republika. Był gościem programu "Wstajemy!". W rozmowie z Anną Popek opowiedział o swojej wierze i wspomniał postać Jana Pawła II.

Reklama

Muniek Staszczyk w TV Republika mówił o Janie Pawle II

Towarzyszył mojemu pokoleniu do 2005 r., do momentu, gdy zamarła cała Warszawa, cała Polska i cały świat katolicki. Chcąc nie chcąc, powiem banał, to jest papież mojego pokolenia. (...) Przez całe moje życie się przewijał - powiedział Muniek.

Piosenkarz wyznał także, że razem z żoną odmawia różaniec. Zaznaczył, że co prawda nie robi tego codziennie, ale dosyć często. Dodał, że ten na którym się modli pochodzi z Medjugorje. W sytuacji zwątpienia, odejścia od Boga, to zawsze się znajduje, przychodzi jakiś emisariusz, posłaniec - stwierdził Muniek.

Fani lidera T. Love nie zostawili na nim suchej nitki

Fanom zespołu i artysty jego występ w prawicowej stacji, jaką jest TV Republika nie spodobały się. Mocno go za to skrytykowali. Nawet Muniek się pcha do kabaretu?; Pozostawię to bez komentarza; Muniek, dlaczego? - pisali.

Lider T. Love postanowił odnieść się do tej krytyki i wydał oświadczenie.

Reklama

Przyjąłem zaproszenie do programu TV Republika w związku rocznicą wyboru Karola Wojtyły na Papieża, ze świadomością, że, choć to rozmowa w śniadaniówce, to pewnie i tak wzbudzi kontrowersje. 16 października 1978 r., to dzień dla mnie szczególny. Rok później pojechałem z pielgrzymką do Watykanu - napisał.

Tak tłumaczy się Muniek Staszczyk

O wielkich zasługach Jana Pawła II dla Polski w wymiarze duchowym, jak również politycznym (pamiętamy, jakie to były czasy), jestem gotowy rozmawiać z każdym i wszędzie. Nie zmieni tego także krytyka, jak najbardziej - dodał. Zaznaczył, że jest "Polakiem i chrześcijaninem" i chciał pokazać się "swoim braciom".

W tej telewizji jak w każdej innej rządzi biznes i polityka. Dziś jedni są uważani za dobrych, drudzy za złych, jutro odwrotnie. Polityka to bagno. Ja chcę rozmawiać ze wszystkimi Polakami, piszę piosenki dla Polaków. Ze swoimi poglądami się nie kryję, wyrażam je często w swoich tekstach. Nawet mocno i dosadnie, gdy tak czuję - dodał Muniek w swoim wpisie.

Również na temat Unii Europejskiej, która jest oczywiście naszym błogosławieństwem, tym bardziej w obliczu zagrożenia ze Wschodu. Natomiast jestem jak najdalszy od pogardy dla drugiego człowieka - stwierdził.

Kup subskrypcję „Dziennika Gazety Prawnej”.