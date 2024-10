Teleturniej "Awantura o kasę" tydzień temu wrócił na antenę Polsatu po niespełna 20-letniej przerwie. Prowadzi go, tak jak przed laty, Krzysztof Ibisz. W nowym odcinku zmierzyły się trzy drużyny graczy - Piłaci z Karaibów, czyli przyjaciele znad Bałtyku - niebiescy, Leksykonauci, czyli wybitni scrabbliści (w tym mistrz Polski!) - zieloni oraz Karatecy, czyli przedstawiciele kadry Polski w karate (każdy z nich jest mistrzem świata w karate) - żółci.

Reklama

Astronomia pokonała uczestników "Awantury o kasę"

Najtrudniejsze pytanie odcinka "Awantury o kasę" z 12 brzmiało tak: "Najdalsze od Ziemi ciało niebieskie, na którym wylądował z sukcesem próbnik kosmiczny, to księżyc jednej z planet Układu Słonecznego. Której?". Prawo do odpowiedzi przypadło drużynie zielonych, bo w pierwszym etapie żółci i niebiescy odpadli. A mistrzowie w finale nie bili się o to pytanie, bo zostali zablokowani przez przeciwników.

Prawidłową odpowiedzią jest: "Saturn, który posiada pięć księżyców. Są to: Enceladus, Tethys, Dione, Rhea i Tytan. Właśnie na powierzchni ostatniego z nich doszło do lądowania próbnika Huygens 14 stycznia 2005 roku".

Zieloni przed reklamą odpowiedzieli, że Neptun. Po powrocie do programu Krzysztof Ibisz poinformował ich o złej odpowiedzi. W związku z tym do kolejnej puli przeszło aż 31 000 zł.

Kiedy i gdzie można oglądać "Awanturę o kasę"?

Teleturniej nadawany jest w soboty i niedziele w Polsacie. W niedzielę 13 października o miejsce w finale i możliwość zmierzenia się pojedynku z Mistrzami zawalczy m.in. rodzina z Ozorkowa - co ciekawe mama i tata ponad 20 lat temu brali udział w "Awanturze o kasę". Pojawi się też ekipa z Kalisza oraz paczka przyjaciół z Warszawy, która na castingu nadała swojej drużynie nazwę "Ogórki kiszone".