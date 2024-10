O powrocie “Rozmów w tłoku” Szymon Majewski opowiedział w poniedziałkowym wydaniu śniadaniówki TVN. Od 7 października występuje tam w roli współprowadzącego w ramach cyklu “Tydzień z gwiazdą”. - Pracujemy nad tym, żeby "Rozmowy w tłoku" wróciły. Będzie przebudzenie po długim śnie zimowym, który trwał 12 lat. Będziemy to dawkować, nie mogę jeszcze wiele mówić. Będzie pewien detektyw i pewna blond piękność, która jedną nogą jest w Stanach, jedną w Polsce. To jest coś niesamowitego – zdradził w rozmowie z Pauliną Krupińską i Damianem Michałowskim.

Oficjalne potwierdzenie

Teraz jest oficjalne poświadczenie TVN. Z komunikatu prasowego wynika, że nowy skecz z serii “Rozmowy w tłoku” zostanie pokazany w sobotnim wydaniu “Dzień Dobry TVN”. Z Szymonem Majewskim wystąpią Michał Meyer, Katarzyna Kwiatkowska oraz Michał Zieliński, którzy wcielą się w Krzysztofa Rutkowskiego, Caroline Derpieński i Zenona Martyniuka.

"Szymon Majewski" show

“Rozmowy w tłoku”, których nazwa nawiązywała do talk-show Ewy Drzyzgi, były stałym punktem programu “Szymon Majewski Show” emitowanego w TVN w latach 2005-2011. W cyklu z udziałem aktorów i komików parodiowano znane postaci z życia publicznego: polityków, aktorów, sportowców i dziennikarzy. Nie wiadomo, czy “Rozmowy w tłoku” na stałe pojawią się w śniadaniówce TVN, czy będzie to jednorazowe wydarzenie.

Kariera Szymona Majewskiego

Szymon Majewski był związany ze stacją TVN od 2005 do 2012 roku. Prowadził programy rozrywkowe takie jak "Mamy cię”, talk-show "Szymon Majewski Show", "Szymon na żywo" czy "HDw3D Telewision". Karierę w mediach zaczynał w Radiu ZET na początku lat 90. W 1994 roku trafił do TVP2, gdzie pojawiał się m.in. w talk-show Alicji Resich-Modlińskiej. Po odejściu z TVN prowadził swój kanał na YouTube, a w 2014 wrócił na antenę Radia ZET, gdzie aktualnie można usłyszeć go można w programie “Szymon Majewski szał”. Od 2021 roku wraz z Joanną Kołaczkowską współtworzy podcast "Mówi się”.