Na antenie Polsatu od trzech tygodni można oglądać 21. edycję programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W jury po raz pierwszy pojawiła się nowa twarz, czyli Justyna Steczkowska. W roli prowadzących zadebiutował z kolei duet Agnieszka Hyży i Maciej Rock. Trzeci odcinek show wygrał z kolei Kuba Szyperski.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" krytykowana przez widzów

Widzowie pochwalili tę decyzję jury.Wiecie, dlaczego nie wstałem? Bo mnie wbiło! Przepraszam, teraz wstanę. Byłeś wspaniały. I powiem ci jeszcze więcej, według mnie to był najlepszy twój występ. Tak jak powiedziały dziewczyny wcześniej, zaskakujący. To jest istota tego programu, żeby tak się zmienić, żeby być nie do poznania. Jestem twoim fanem, dziękuję. Cudne - zachwycał się Piotr Gąsowski.

Widzom spodobało się to, że tym razem nie wygrała Patricia Kazadi. Przypomnijmy, że to ona zwyciężyła dwa pierwsze odcinki show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W końcu nie Patricia. Kuba super i zasłużone zwycięstwo; Nareszcie nie Kazadi - pisali internauci.

To nie spodobało się widzom w tej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Nie obyło się jednak bez krytyki programu. Co nie podobało się widzom? Najgorsza edycja ever pod każdym względem. Oglądać się odechciewa; Niestety najsłabsza edycja od wielu lat; Nie zmieniajcie programów na siłę, bo niczego dobrego to nie wnosi- pisali oburzeni internauci.

Dostało się nie tylko uczestnikom, ale też jurorom. Steczkowska do uśpienia. Przypominam, że to program rozrywkowy, a pani Steczkowskiej wydaje się, że jest jurorem w konkursie piosenki; A mnie wkurza Gąsowski, wielki cwaniak, znawca od siedmiu boleści; Gąsowski i Steczkowska psują program - czytamy w komentarzach.