"Taniec z gwiazdami" to taneczne show, które popularne jest nie tylko w Polsce. Łącznie emitowany jest w ponad 50 krajach.

Okazuje się, że nie tylko w polskiej edycji emocje czasem biorą górę. Romanse i wybuchy miłości między tancerzami a uczestnikami nie są obecne, więc tylko w polskiej edycji. Tym razem chodzi o brytyjską odsłonę show, która nosi nazwę "Strictly Come Dancing".

Romans polskiej tancerki w brytyjskiej edycji "Tańca z gwiazdami"

Jednym z uczestników obecnej, jesiennej edycji, która transmitowana jest w BBC One, jest gwiazdor brytyjskiej telewizji Pate Wicks. Prezenter walczy o Kryształową Kulę w parze z 30-letnią mistrzynią tańca z Polski. To Jowita Przystal. W ostatnim odcinku para pocałowała się na oczach widzów.

Na planie "Strictly Come Dancing" w BBC One podczas prób i na parkiecie rodzi się miłość. Pete Wicks i Jowita Przystal, którzy w ostatnią sobotę wymienili się czułym pocałunkiem na żywo w trakcie gorącego foxtrota, zdają się być równie blisko poza kamerami- pisze "The Mail on Sunday".

Z kim wcześniej była związana Jowita Przystal?

Jak rozpisują się media treningi pary rozpoczęły się w sierpniu tego roku. Parze tak dobrze się pracowało, że połączyła ich nie tylko przyjaźń, ale też gorące uczucie.

Pete jest totalnie zauroczony Jowitą. Uważa, że jest niesamowita pod każdym względem. Uczucie jest wzajemne i ich relacja wyraźnie się rozwija. Za kulisami są nierozłączni, zachowują się jak zakochana para- czytamy.

Polska tancerka przez 10 lat była związana z polskim tancerzem a dokładnie Michałem Danilczukiem. Poznali się na obozie tanecznym w Krakowie w 2013 roku. Zakochali się w sobie kilka miesięcy później, ale jak widać uczucie nie przetrwało.