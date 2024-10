"Eternal Glory" to belgijski format, który od 2008 roku zdobywa serca widzów na całym świecie. Program okazał się wielkim sukcesem w 9 krajach, a rekordowe wyniki oglądalności osiąga szczególnie w Norwegii i Szwecji, gdzie emitowany jest już od kilkunastu sezonów.

Polska edycja "Eternal Glory"

W polskiej edycji programu weźmie udział ośmioro wybitnych sportowców – zarówno mężczyzn, jak i kobiet, reprezentujących różne dyscypliny. Każdy z nich ma na swoim koncie imponujące osiągnięcia, międzynarodowe sukcesy i silną mentalność zwycięzcy. Tym razem jednak, zamiast rywalizować w dobrze sobie znanych dziedzinach, zmierzą się z wyzwaniami, które wymagają nie tylko sprawności fizycznej, ale także odporności psychicznej, współpracy oraz zarządzania emocjami.

"Widzowie będą mogli zobaczyć swoich sportowych bohaterów w zupełnie nowym świetle – jako ludzi z codziennymi troskami, marzeniami i słabościami" - zapowiada TVN. "Czy mistrzowie sportu, którzy odnosili sukcesy na boiskach i arenach świata, okażą się również mistrzami w dyscyplinie życia?".

Pierwsi ujawnieni uczestnicy

Mistrzyni olimpijska Iga Baumgart-Witan oraz medalista olimpijski Damian Janikowski to pierwsi ujawnieni uczestnicy nowego programu, a kolejnymi są mistrzyni świata Iwona Guzowska oraz utytułowany lekkoatleta Adam Kszczot.

Iwona Guzowska jest pierwszą kobietą w Polsce, która rozpoczęła zawodową karierę bokserską. Jest siedmiokrotną mistrzynią Polski, Europy oraz czterokrotną mistrzynią świata w boksie i kick-boxingu. Po zakończeniu kariery sportowej w latach 2015-2017 pełniła funkcję posłanki na Sejm z ramienia Platformy Obywatelskiej. W 2017 roku wydała autobiograficzną książkę, a obecnie prowadzi wykłady motywacyjne.

Adam Kszczot to utalentowany lekkoatleta, specjalizujący się w biegu na 800 metrów. Jako dwukrotny wicemistrz świata, halowy mistrz świata, trzykrotny mistrz Europy oraz trzykrotny halowy mistrz Europy, zdobył uznanie na międzynarodowej arenie. Dzięki swojej technice i strategicznemu podejściu do biegów, Kszczot zyskał miano "Profesora" wśród komentatorów sportowych, co doskonale oddaje jego wiedzę i umiejętności w tej dyscyplinie. Po zakończeniu kariery sportowej w 2022 roku, zajął się motywacją oraz coachingiem biznesowym. W 2023 roku ukończył Maraton Nowojorski.

Iga Baumgart-Witan to wybitna lekkoatletka specjalizująca się w biegach na 400 metrów. W wieku 35 lat Iga ma za sobą imponującą karierę, której ukoronowaniem były igrzyska olimpijskie w Tokio w 2020 roku, gdzie zdobyła złoty medal w sztafecie mieszanej 4x400 metrów oraz srebrny w sztafecie żeńskiej na tym samym dystansie. Jej dorobek to także srebro i brąz na mistrzostwach świata oraz tytuł mistrzyni Europy zdobyty w 2018 roku w Berlinie. Nadal aktywnie trenuje w Budowlanym Klubie Sportowym w Bydgoszczy. Marzy o prowadzeniu treningów dla młodzieży oraz grup rekreacyjnych. Z poczuciem humoru mówi o sobie: „Iga co śmiga”, co świetnie oddaje jej dynamiczną osobowość.

Damian Janikowski to 34-letni zapaśnik, który zdobył brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Walczący w kategorii do 84 kg w stylu klasycznym, Damian ma na swoim koncie także wicemistrzostwo świata i Europy oraz brązowy medal mistrzostw Europy. Jego sukcesy obejmują również wielokrotne medale na Wojskowych Mistrzostwach Świata oraz Wojskowych Igrzyskach Olimpijskich. Damian przez lata służył jako żołnierz, uzyskując stopień kaprala, co tylko podkreśla jego wszechstronność i determinację. Od 2016 roku jest zawodnikiem MMA, walczącym w prestiżowej federacji KSW, gdzie zajmuje trzecią pozycję w rankingu w wadze średniej. Jego nieustępliwość i siła zarówno w zapasach, jak i mieszanych sztukach walki, z pewnością dostarczą widzom niezapomnianych emocji.

Gospodyni z rodziny sportowców

Anna Senkara, "doświadczona dziennikarka i reporterka, będzie wspierać sportowców w ich zmaganiach, komentując towarzyszące im emocje – od radości zwycięstwa po trudności porażki i wewnętrzne przemiany. Pochodząca z rodziny sportowców, doskonale rozumie ich walkę i determinację, co z pewnością wniesie dodatkową wartość do programu, tworząc most między rywalizacją a osobistymi przeżyciami uczestników" - czytamy w informacji prasowej.